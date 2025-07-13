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Siirt'te 'Terörsüz Türkiye' İçin Bayrak Asım Töreni

Siirt'te kamu binaları ve caddelere Türk bayrakları asılarak 'Terörsüz Türkiye' çağrısına destek verildi.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 14:33
Siirt'te 'Terörsüz Türkiye' İçin Bayrak Asım Töreni

Siirt'te Kamu Binaları ve Caddeler Bayraklarla Donatıldı

Siirt'te, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı. Bu etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin düzenlediği 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki sözleriyle büyük bir destek buldu.

Milletin Birliği İçin Bayrak Çağrısı

Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, 'Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır.' ifadelerine yer verdi. Bu çağrı, Siirt'te de büyük bir coşkuyla karşılandı.

Bayrakların Asıldığı Yerler

Türk bayrakları, kentteki kamu binalarının yanı sıra Güres Caddesi, İhsan Tan Bulvarı, AK Parti Siirt İl Başkanlığı binası ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Hacı Fethi Serin Camisi'ne de asıldı.

Siirt'te, "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları...

Siirt'te, "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı.

Siirt'te, "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları...

Siirt'te, "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı.

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