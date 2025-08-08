Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Yeni Hibe Desteği ile Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Siirt'in tarım ve hayvancılık potansiyelini artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı. Kırsal Kalkınma Destekleme Programı çerçevesinde sağlanan 8,6 milyon liralık hibe desteği, bölge ekonomisine katkı sağlaması beklenen modern bir projeyi destekleyecek.

Üzümcüoğlu Hayvancılık Projesi İçin İmzalar Atıldı

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen imza töreni ile "Üzümcüoğlu Hayvancılık Projesi" resmen başlatıldı. Toplam bütçesi 8 milyon 620 bin 572 TL olarak belirlenen projeye sağlanan hibe desteği, bölgedeki ekonomik yatırımlar için önemli bir teşvik unsuru olarak değerlendiriliyor. Hibe sözleşmesi, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi ve projeyi yürütecek olan işletmenin yetkilisi Veysi Erkan arasında imzalandı.

Çatılara Güneş Enerjisi Kurulacak

Proje kapsamında, hayvancılık işletmesinin çatısına modern bir Güneş Enerji Sistemi (GES) kurulacak. Bu yatırım ile işletme, kendi elektrik ihtiyacını karşılayarak enerji maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak. GES kurulumu, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak projenin karbon ayak izini düşürmesine katkı sağlayacak.

Süt Çiftliklerinde Üretim Kapasitesi Arttırılacak

Proje çerçevesinde temin edilecek son teknoloji makine ve ekipmanlar, işletme üretim süreçlerini daha verimli hale getirecek. Modern ekipmanlar, hem süt sağım hijyenini artıracak hem de iş gücü verimliliğini yükseltecek.

İmza töreninde konuşan Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, projenin önemine dikkat çekti. Şanverdi, "Bu tür yatırımlar, Siirt'teki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini daha rekabetçi, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir noktaya taşıyacak. Güneş enerjisi kullanımı ve modern ekipman desteği sayesinde hem enerji verimliliği sağlanacak hem de üretim kapasitesi artırılacak. Bu proje, sadece bir işletmenin büyümesi değil, aynı zamanda bölgedeki diğer girişimciler için de yol gösterici olacak örnek bir modeldir" dedi.