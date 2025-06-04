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Siirt'te Yıldırım Düşmesi Tarım Alanında Yangın Çıkardı

Siirt'te yıldırım düşmesi nedeniyle buğday ekili arazide yangın çıktı, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 19:21
Siirt'te Yıldırım Düşmesi Tarım Alanında Yangın Çıkardı

Hızla Yayılmaya Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Siirt, Türkiye – Siirt Havalimanı yakınlarındaki buğday ekili arazide meydana gelen yıldırım düşmesi, yangına yol açtı. Yıldırımın düşmesinin ardından arazide çıkan yangın, çevredeki gürültü ile birlikte dikkat çekti.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangının ihbarını almasının ardından itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin etkin mücadelesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının arazide neden olduğu zarar ise hala tespit edilmekte.

Yangının çıkışı ile birlikte tarım arazisindeki hasar durumu ve etkilenen ürünler üzerinde inceleme safhası başlatıldı. Bu olay, tarım sektörü için büyük bir endişe kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçebilmek için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Siirt'te yıldırım düşen buğday ekili arazide çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yangın...

Siirt'te yıldırım düşen buğday ekili arazide çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle tarladaki mahsul zarar gördü.

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