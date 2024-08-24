Siirt'te Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu

Siirt'te Uyuşturucu İle Mücadele Aralıksız Devam Ediyor

Siirt'te, yolcu otobüsüne teslim edilen bir emanet bavulda yapılan inceleme, uyuşturucu kaçakçılığını ortaya çıkardı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt-İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik Dedektör Köpeği İle Ele Geçirildi

Otobüsün emanet bölümünde bulunan bir bavul, narkotik dedektör köpeği tarafından tespit edildi. Yapılan detaylı aramada, 40 kilogram kubar esrar olduğu belirlendi. Yakalama Çalışmaları Devam Ediyor

Uçucu maddeleri otobüse teslim eden şahsın B.T. olduğu tespit edildi. B.T'nin yakalanması için güvenlik güçleri tarafından kapsamlı bir operasyon başlatıldı.

Siirt'te yolcu otobüsüne teslim edilen emanet bavul içerisinde 40 kilogram kubar esrar ele geçirildi.