Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Madencilerle İftar Yaptı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Şirvan ilçesindeki maden ocağında işçilerle birlikte iftar yaptı. Madenköy Bakır İşletmesi'nde yerin 330 metre altından bakır çıkarılan ocağa inerek, İşletme Müdürü Olcay Kotiloğlu'ndan bilgi alan Kızılkaya, Ramazan'ın bereketini işçilerle paylaştı.

İftar saatinde sıraya girerek yemeğini alan Kızılkaya, işçilerin Ramazan ayını tebrik etti. Onlarla sohbet eden Kızılkaya, işçilerin fedakarlıkla yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve kendisinin de bu bereketli sofralara konuk olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Madenciliğin Önemi ve İşçi Hakları

Madenköy Bakır İşletmesi'nin, bölgenin en büyük bakır işletmelerinden biri olduğunu vurgulayan Kızılkaya, tesisin 42 kilometre uzunluğundaki yer altı galerisiyle yıllık 90 bin ton konsantre bakır üretimi yaptığını ve 850 kişiyi istihdam ettiğini belirtti. Kızılkaya, "Ülkedeki bütün maden ocaklarında işçiler emek sarf ediyor. Burada yapılan çalışmaları gururla izliyoruz. Madencilik zor bir sektör. Bu kardeşlerimizin emekleri ödenmez" dedi.

Kızılkaya, yerin 330 metre altında iftar yaparken, burada çalışan tüm madencilere ve şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi. "Kazasız, belasız, hiçbir sıkıntı olmadan memleketimizin göğsünü kabartan bu güzel madencilik faaliyetlerinin devam etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

İştirak Edenler ve İşçilerin Düşünceleri

İftar programına Vali Yardımcısı Abdulhamit Mutlu, Şirvan Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek de katıldı. Makine eğitim uzmanı İbrahim Yavuz, maden işletmesinde yerin altında yemekhane, mescit, çay ocağı, dinlenme alanı ve sığınma istasyonu bulunduğunu belirtti. İşçilerden Recep Kayabaşı, ramazanda yerin metrelerce altında birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, Arif Okumuş da madende çalışmaktan duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya (sağda), Şirvan ilçesindeki maden ocağında işçilerle iftar yaptı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya (sağda), Şirvan ilçesindeki maden ocağında işçilerle iftar yaptı.