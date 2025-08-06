Siirt ve Batman'da Sıcak Hava 40 Dereceyi Aştı, Vatandaşlar Serinleme Yöntemleri Arıyor

Güneydoğu Anadolu'da Sıcak Hava Dalgası

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak havanın etkisiyle yaşam zorlaşırken, Siirt ve Batman kentlerinde vatandaşlar serinlemenin yollarını arıyor.

Siirt'te Sıcaklık Rekor Kırıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Siirt'te dün 40.3 °C olarak ölçülen hava sıcaklığının bugün 42 °C, yarın ise 40 °C olması bekleniyor. Kentte, vatandaşlar klimalı alanları ve gölgelikleri tercih ederek sıcaktan korunmaya çalışıyor.

Özellikle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Siirt-Kurtalan Caddesi gibi yoğun alanlar, 11:00 ile 16:00 saatleri arasında neredeyse boş kalıyor. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise güneşten korunmak için şemsiyelerle dolaşıyor.

Bu arada, Babuddarp Camisi'nin bahçesindeki küçük havuzda çocukların eğlenmesi ve yetişkinlerin ayaklarını suya daldırması dikkat çekiyor. Cami imamı Ali Çelepkolu, "Son yılların en sıcak mevsimlerini yaşıyoruz. Bu havuz sayesinde herkes serinliyor," dedi.

Batman'da Alternatif Serinleme Yöntemleri

Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşayan Salih Gök, sıcaktan bunalan çocukları için bir traktör römorkunu havuza dönüştürdü. Gök, naylon brandayla kapladığı römorku su ile doldurarak çocukların serinlemesini sağladı.

Gök, "Bu sayede çocuklar hem serinliyor hem de suyla oynayıp eğleniyorlar," diye ifade etti. Çocuklardan Aylin Çoban, "Arkadaşlarımla birlikte suya girip serinliyoruz," ifadelerini kullanırken, Zeynep Gök ise, kazandıkları bu serinlemeyi "Çok eğlenceliyiz," diyerek tarif etti.

Batman'da ise hava sıcaklığının dünkü 41.7 °C seviyesinin ardından bugün 45 °C, yarın ise 42 °C olacağı öngörülüyor. Vatandaşlar, sıcak hava dalgasına karşı günlük yaşamlarını sürdürmek için çeşitli yöntemler geliştirmeye devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak havanın hayatı olumsuz etkilediği kentlerden Siirt'te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Siirt-Kurtalan Caddesi, öğle saatlerinde neredeyse boş kaldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak havanın hayatı olumsuz etkilediği kentlerden Siirt'te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Siirt-Kurtalan Caddesi, öğle saatlerinde neredeyse boş kaldı.