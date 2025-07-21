Şile Belediye Başkan Vekilliği Görevine Sacit Terzi Seçildi

Şile Belediye Meclisi'nde Yenilik

Şile Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yolsuzluk soruşturması sebebiyle tutuklanmasının ardından önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Meclis Üyesi Sacit Terzi, Şile Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

Açık Oturumda Yapılan Oylama

Şile Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapılan meclis toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Coşkun başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, oturumun açık mı yoksa kapalı mı yapılacağına dair oylama gerçekleştirildi ve açılışta açık oturum yapılmasına karar verildi.

Oylama Süreci ve Sonuçlar

Coşkun, Başkan Kabadayı'nın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda tutuklandığını ve bu nedenle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Ardından, Şile Belediye Başkan Vekili'ni seçmek için toplantıya çağrılan meclis üyeleri, Cumhur İttifakı tarafından Kaya Kocaman, CHP Grubu tarafından ise Sacit Terzi aday gösterildi.

Gizli oylamaya geçildiğinde, ilk turda 1 geçersiz oya karşılık, Kocaman 7, Terzi ise 7 oy aldı. Bu eşitlik nedeniyle ikinci tura geçildi. İkinci turda da sonuçlar değişmedi. Üçüncü turda Kaya Kocaman 7, Sacit Terzi 8 oy alarak öne geçti.

CHP Grubu, oylarını kazandıklarını iddia ederken, AK Parti salt çoğunluğun sağlanmadığı gerekçesiyle karara itiraz etti. Üyelerin oy birliğiyle aldığı bir karar ile toplantıda dördüncü tura geçilmesine onay verildi. Dördüncü turda ise Kocaman yine 7, Terzi 8 oy aldı.

Sacit Terzi'nin Yeni Görevi

Böylece, Şile Belediye Başkan Vekili olarak CHP'li Meclis Üyesi Sacit Terzi seçildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Terzi'nin görevine başlayacağını belirtti. Çelik, ayrıca oy veren 8 meclis üyesine teşekkür etti.

Şile Belediye Meclisi toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Coşkun başkanlığında Şile Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapıldı. Şile Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, Meclis Üyesi Sacit Terzi Başkan Vekilliğine seçildi.