Şile'de Gıda Zehirlenmesi: 51 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Şile'de 51 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul'un Şile ilçesinde, 75. Yıl Ortaokulu'nda gıda zehirlenmesi vakası yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dağıtılan gıda kumanyasından etkilenen 51 öğrenci, hastanede tedavi altına alındı.

Gıda Dağıtımı Sonrası Hastaneye Kaldırıldılar

Sabah saatlerinde İBB'ye bağlı mobil araçlardan öğrencilere içinde sandviç, kek ve süt bulunan kumanya verildi. Dağıtımın ardından öğrencilerde bulantı ve kusma şikayetleri baş göstermeye başladı.

Haber verilmesinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri okula yönlendirildi ve müdahale sonucunda 51 öğrenci ambulansla Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağıtılan tüm kumanyalar toplandı ve olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Vali Gül: "Hayati Tehlike Yok"

Konuya ilişkin olarak gazetecilere açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Gül, "Burada normal şartlarda dağıtılan ürünlerde öncesinde bir şahit numunesi alınması lazım. Ancak burada bir izinli dağıtım olmadığı için alınan bir şahit numune yok." şeklinde konuştu.

Denetimler ve İdari Süreç Başlatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, dağıtılan gıda kumanyasından numune aldığını ifade eden Gül, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iki müfettişle konuyu araştırmak üzere görevlendirileceğini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise, "Her şey kontrolümüzde, idari süreç başlatıldı. Çocuklarımız müşahede altındalar. Dışarıda okul dışında dağıtılan kumanyalardan dolayı velilerimizin de tedirginliği var," açıklamalarında bulundu.

Durumun ciddiyeti nedeniyle yetkililerin süreci yakından takip edeceği bildirildi. Geçmiş olsun dilekleriyle tüm durumun gözlemlenmeye ve değerlendirilmeye devam edileceği ifade edildi.

Şile'de 75. Yıl Ortaokulu'ndaki 51 öğrenci, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) dağıttığı gıda kumanyasından zehirlendikleri iddiasıyla hastanede tedavi altına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül (sağda) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür (solda) konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.