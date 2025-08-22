DOLAR
Şili'de 7,5 Büyüklüğünde Deprem — Drake Geçidi'nde USGS Bildirdi

Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi; merkez üssü Drake Geçidi, derinlik 10,8 km. SHOA tsunami alarmı verip kıyıların tahliyesini istedi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 07:11
Şili'de 7,5 Büyüklüğünde Deprem — Drake Geçidi'nde USGS Bildirdi

Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Olayı duyuran ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu bildirdi.

Deprem, yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana geldi ve Arjantin ile Şili'nin birçok kentinde hissedildi.

Tsunami alarmı ve tahliye talimatı

Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdi. SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskeleler için boşaltma ve tahliye talimatı yaptı.

Yetkililer, halkı resmi duyurular ve yetkili birimlerin yönlendirmelerine uymaya çağırdı.

