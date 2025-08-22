Şili'de 7,5 Büyüklüğünde Deprem — Drake Geçidi'nde USGS Bildirdi

Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Olayı duyuran ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu bildirdi.

Deprem, yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana geldi ve Arjantin ile Şili'nin birçok kentinde hissedildi.

Tsunami alarmı ve tahliye talimatı

Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdi. SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskeleler için boşaltma ve tahliye talimatı yaptı.

Yetkililer, halkı resmi duyurular ve yetkili birimlerin yönlendirmelerine uymaya çağırdı.