Şili'deki Vera C. Rubin Gözlemevi, Dünya'nın En Büyük Dijital Kamerasıyla İlk Görüntülerini Paylaştı

Şili'deki Vera C. Rubin Gözlemevi'nden Çarpıcı İlk Görüntüler

Şili'nin dağlık bölgesinde inşa edilen Vera C. Rubin Gözlemevi, şimdiye kadar yapılmış en büyük dijital kameraya sahip teleskobu ile ilk kozmik görüntülerini paylaştı. Renkli bulutsular, yıldızlar ve galaksilerin yer aldığı bu fotoğraflar, astronotları ve bilim insanlarını heyecanlandırmayı başarıyor.

Finansmanı ABD Ulusal Bilim Vakfı ve Enerji Bakanlığı

Gözlemevi, ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ve Enerji Bakanlığı tarafından finanse edilmekte olup, gelecek 10 yıl boyunca gökyüzünü tarayarak karanlık bölgeleri incelemeyi amaçlıyor.

İlk Görüntülerde Neler Var?

Açıklanan görüntüler arasında, Dünya'dan binlerce ışık yılı uzaklıkta bulunan Trifid ve Lagün bulutsuları dikkat çekiyor. Ayrıca, “Virgo Cluster” olarak bilinen galaksi grubundaki iki parlak ve sarmal şekildeki galaksilerin de görüntülerde yer aldığı belirtiliyor.

Hedef: 20 Milyar Galaksi ve Karanlık Enerji

Yetkililer, gözlemevinin yaklaşık 20 milyar galaksiyi görüntülemeyi ve sayısız yeni asteroit ile gök cismine ulaşmayı hedeflediğini vurguladı. Araştırmacılar, yüksek hassasiyetli kamerasının, henüz sadece teoride yer alan karanlık madde ve karanlık enerji hakkında dahi ipuçları sağlayabileceğini umuyor.

Gözlemevinin Sürekli Gökyüzü Taraması

Rubin, her gece Güney Yarımküre'de yaklaşık 1000 görüntü çekecek ve böylece her üç ila dört gecede bir, görülebilen tüm Güney gökyüzünü kapsayacak. Bu sayede milyonlarca görünmeyen asteroitin, kuyruklu yıldızın ve yıldızlararası nesnenin keşfedilebileceği ifade ediliyor.

Görüntülere ulaşmak için gözlemevinin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Şili'nin dağlık bölgesinde kurulan Vera C. Rubin Gözlemevi, şimdiye kadar inşa edilen en büyük dijital kameraya sahip teleskobuyla, renkli bulutsular, yıldızlar ve galaksilerin yer aldığı ilk fotoğraflarını yayımladı. ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ve Enerji Bakanlığı tarafından finanse edilen ve gelecek 10 yıl boyunca gökyüzünü tarayarak karanlık bölgeleri inceleyecek olan gözlemevinin yaklaşık 20 milyar galaksiyi görüntülemeyi ve sayısız yeni asteroit ile gök cismine ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Şili'nin dağlık bölgesinde kurulan Vera C. Rubin Gözlemevi, şimdiye kadar inşa edilen en büyük dijital kameraya sahip teleskobuyla, renkli bulutsular, yıldızlar ve galaksilerin yer aldığı ilk fotoğraflarını yayımladı. ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ve Enerji Bakanlığı tarafından finanse edilen ve gelecek 10 yıl boyunca gökyüzünü tarayarak karanlık bölgeleri inceleyecek olan gözlemevinin yaklaşık 20 milyar galaksiyi görüntülemeyi ve sayısız yeni asteroit ile gök cismine ulaşmayı hedeflediğini belirtti.