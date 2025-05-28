DOLAR
39,08 -0,08%
EURO
44,28 0,05%
ALTIN
4.154,67 -0,34%
BITCOIN
4.203.927,7 1,85%

Şilili Şair Gabriela Mistral, Ankara'da Anıldı

Gabriela Mistral'in Nobel Ödülü'nü almasının 80. yılı dolayısıyla Ankara'da sergi açıldı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 16:07
Şilili Şair Gabriela Mistral, Ankara'da Anıldı

Gabriela Mistral'in 80. Yılı Kutlandı

Şili'nin Ankara Büyükelçiliği, Şilili şair ve diplomat Gabriela Mistral'in Nobel Edebiyat Ödülü'nü almasının 80'inci yılı vesilesiyle Ankara'da özel bir sergi düzenledi. Sergi, Şili Kültürel Miras Günü'ne de denk gelmesi sebebiyle önem taşıyor.

Etkinlik Detayları

Ankara'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen sergi açılışında, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos ve Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Genel Müdür Yardımcısı Selen Evcit gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca Türkiye'de görev yapan çok sayıda yabancı diplomat ve davetli de etkinliğe katıldı.

Büyükelçiden Önemli Açıklamalar

Büyükelçi Arcos, yaptığı konuşmada Mistral'in eserlerinin şiir ve düz yazıdaki gücüne atıfta bulunarak, onun edebiyat dünyasındaki etkisini vurguladı. Ayrıca, Türkiye ile Şili arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına dikkat çekerek, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin önemine değindi.

Sergi İçeriği

4 Haziran'da sona erecek sergide, Mistral'in hayat hikayesini anlatan bilgilendirme panoları ve Şili'nin doğal ile tarihi güzelliklerini yansıtan fotoğraflar da yer alıyor. Bu sergi, Mistral'in eserlerini daha yakından tanımak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Şili'nin Ankara Büyükelçiliği, Şilili şair ve diplomat Gabriela Mistral'in Nobel Edebiyat Ödülü'nü...

Şili'nin Ankara Büyükelçiliği, Şilili şair ve diplomat Gabriela Mistral'in Nobel Edebiyat Ödülü'nü alışının 80'inci yılı ve Şili Kültürel Miras günü dolayısıyla Ankara'da sergi açılışı yaptı. Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, burada konuşma yaptı.

Şili'nin Ankara Büyükelçiliği, Şilili şair ve diplomat Gabriela Mistral'in Nobel Edebiyat Ödülü'nü...

Şili'nin Ankara Büyükelçiliği, Şilili şair ve diplomat Gabriela Mistral'in Nobel Edebiyat Ödülü'nü alışının 80'inci yılı ve Şili Kültürel Miras günü dolayısıyla Ankara'da sergi açılışı yaptı. Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı Başladı
2
Bakan Göktaş, Samsun'da Doğum Yardımı Alan Aileyi Ziyaret Etti
3
Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimi
4
Şanlıurfa'da Akıntıya Kapılan Çocuğun Arama Çalışmaları 3. Gününde
5
Bingöl'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği Gerçekleşti
6
Diyarbakır'dan 'Terörsüz Türkiye' İçin Birleşik Destek
7
Bodrum'da Dalgıçlardan 223 Kilogram Su Altı Temizliği

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!