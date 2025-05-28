Şilili Şair Gabriela Mistral, Ankara'da Anıldı

Gabriela Mistral'in 80. Yılı Kutlandı

Şili'nin Ankara Büyükelçiliği, Şilili şair ve diplomat Gabriela Mistral'in Nobel Edebiyat Ödülü'nü almasının 80'inci yılı vesilesiyle Ankara'da özel bir sergi düzenledi. Sergi, Şili Kültürel Miras Günü'ne de denk gelmesi sebebiyle önem taşıyor.

Etkinlik Detayları

Ankara'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen sergi açılışında, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos ve Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Genel Müdür Yardımcısı Selen Evcit gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca Türkiye'de görev yapan çok sayıda yabancı diplomat ve davetli de etkinliğe katıldı.

Büyükelçiden Önemli Açıklamalar

Büyükelçi Arcos, yaptığı konuşmada Mistral'in eserlerinin şiir ve düz yazıdaki gücüne atıfta bulunarak, onun edebiyat dünyasındaki etkisini vurguladı. Ayrıca, Türkiye ile Şili arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına dikkat çekerek, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin önemine değindi.

Sergi İçeriği

4 Haziran'da sona erecek sergide, Mistral'in hayat hikayesini anlatan bilgilendirme panoları ve Şili'nin doğal ile tarihi güzelliklerini yansıtan fotoğraflar da yer alıyor. Bu sergi, Mistral'in eserlerini daha yakından tanımak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Şili'nin Ankara Büyükelçiliği, Şilili şair ve diplomat Gabriela Mistral'in Nobel Edebiyat Ödülü'nü alışının 80'inci yılı ve Şili Kültürel Miras günü dolayısıyla Ankara'da sergi açılışı yaptı. Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, burada konuşma yaptı.

Şili'nin Ankara Büyükelçiliği, Şilili şair ve diplomat Gabriela Mistral'in Nobel Edebiyat Ödülü'nü alışının 80'inci yılı ve Şili Kültürel Miras günü dolayısıyla Ankara'da sergi açılışı yaptı. Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, burada konuşma yaptı.