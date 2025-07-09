Silivri'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Silivri'de Otluk Alanda Yangın Söndürüldü

Silivri'de, Çanta Balaban Mahallesi Gölet Caddesi yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, alevlerin çevredeki bazı kaçak yapılara sıçradığı bildirildi.

Yangına Anında Müdahale

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürmeyi başardı. Ancak, müdahale sırasında bir itfaiye eri yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam etmekte. Ekipler, yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla titizlikle çalışıyor.

Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürülürken, yanan arazi içindeki kulübede bir kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürülürken, yanan arazi içindeki kulübede bir kadının cansız bedenine ulaşıldı.