Silivri'de Yürek Isıtan Örnek: Murat Ali Buğa Arkadaşını Bekledi

Silivri 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki koşuda özel eğitim öğrencisi Murat Ali Buğa, geride kalan arkadaşını elinden tutup birlikte bitiş çizgisini geçti.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:11
Okul koşusunda birlik ve insanlık dersi

İstanbul Silivri'de düzenlenen koşu yarışında dikkatleri üzerine çeken anlar yaşandı. Silivri 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda gerçekleştirilen yarışta, özel eğitim öğrencisi Murat Ali Buğa parkurun son bölümünde geride kalan arkadaşını fark etti ve koşuyu bırakıp onun yanına döndü.

Murat Ali Buğa arkadaşının elini tutarak birlikte bitiş çizgisini geçti. O anlar öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından büyük alkış aldı.

Okul yönetimi yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bazı başarılar madalyayla ölçülmez; iyilik, vefa ve yürek tüm derecelerin önüne geçer. Gerçek birincilik insanlıkta saklıdır

Bu örnek davranış, yarışın skorundan bağımsız olarak dayanışma ve insani değerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

