Silivri'de Yürek Isıtan Örnek: Murat Ali Buğa Arkadaşını Bekledi

Okul koşusunda birlik ve insanlık dersi

İstanbul Silivri'de düzenlenen koşu yarışında dikkatleri üzerine çeken anlar yaşandı. Silivri 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda gerçekleştirilen yarışta, özel eğitim öğrencisi Murat Ali Buğa parkurun son bölümünde geride kalan arkadaşını fark etti ve koşuyu bırakıp onun yanına döndü.

Murat Ali Buğa arkadaşının elini tutarak birlikte bitiş çizgisini geçti. O anlar öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından büyük alkış aldı.

Okul yönetimi yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bazı başarılar madalyayla ölçülmez; iyilik, vefa ve yürek tüm derecelerin önüne geçer. Gerçek birincilik insanlıkta saklıdır

Bu örnek davranış, yarışın skorundan bağımsız olarak dayanışma ve insani değerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİSİNİN, GERİDE KALAN ARKADAŞININ ELİNDEN TUTUP BİTİŞ ÇİZGİSİNİ BİRLİKTE GEÇMELERİ YÜREKLERİ ISITTI.