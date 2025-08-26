Şimşek: Merkez Bankası'nın Sektörel Enflasyon Beklentilerinde İyileşme

Hazine ve Maliye Bakanı'nın Ağustos 2025 değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Ağustos 2025 dönemi "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, reel sektörün ve hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 ve 19 puan azalarak %37,7 ve %54,1 seviyelerine indiğini vurguladı.

Bakan ayrıca piyasa katılımcıları beklentisinin %22,8 olduğunu belirterek, "Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, sözlerini "Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." şeklinde tamamladı.