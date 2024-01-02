Simülasyon vurgunu: Profesör çift 55 milyon liralık dolandırıcılıkla suçlanıyor!

Ankara'da bir yayıncılık ve medikal eğitim şirketinin patronu olan Hikmet Gürbüz, Prof. Dr. Mehmet Ersoy ve eşi Prof. Dr. Fatma Füsun Ersoy'un kendisini Türkiye'de tıp alanında simülasyon eğitim merkezi açma sözü vererek 500 bin euro kandırdıklarını öne sürdü. Gürbüz, dolandırıcılık iddiasıyla profesör çift hakkında dava açtı. Ankara 6. Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Sabah gazetesinin aktardığına göre, şöyle bir vurgun yaşandı: Prof. Dr. Mehmet Ersoy, 2016 yılında Ankara'da yayıncılık ve medikal eğitim işi yapan bir şirketin sahibi olan Hikmet Gürbüz'le temasa geçti.

Anatomi kitabını yazan Prof. Dr. Mehmet Ersoy, kitabının basım ve dağıtım işini Ankara'da yayıncılık ve medikal eğitim şirketinin patronu olan Hikmet Gürbüz'e yaptırdı. Ancak iddiaya göre, eşi Prof. Dr. Fatma Füsun Ersoy, Sağlık Bakanlığı'ndan emekliye ayrıldıktan sonra Avrupa Birliği projelerine proje koordinatörü olarak katıldığını, sağlık yayıncılığı ve medikal eğitim konusunda işbirliği yapabileceklerini söyleyerek, Gürbüz'ü kandırmaya çalıştı.

İŞYERİ BİNASINI İPOTEK EDİP KREDİ ALMIŞ

Yayıncılık projesi için teminat ödeyen Gürbüz, Ersoy'un güvenini kazandığını düşündü. Ersoy, Gürbüz'ün Türkiye'de tıp alanında bir simülasyon eğitim merkezi açma hayalini kullanarak bu sefer 500 bin euro teminat talep etti. Merkezin yeri için bir yer gösteren Prof. Dr. Mehmet Ersoy, eşi Fatma Füsun Ersoy'un Avrupa Birliği projelerinde koordinatör olarak çalıştığını belirten bir belgeyle Gürbüz'ü kandırdı.

Prof. Dr. Mehmet Ersoy'un kandırdığı Hikmet Gürbüz, işyerinin binasını ipotek edip bankadan aldığı krediyle Fatma Füsun Ersoy'un hesabına 500 bin euro yatırdı. Ancak Gürbüz 12 Şubat 2018'den sonra profesör çiftle iletişim kuramadı. Gürbüz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Savcılık, Gürbüz'ün yanı sıra eczacı, doktor, mühendis, şirket sahibi gibi birçok kişinin de aynı şekilde dolandırıldığını belirledi. Savcılık, profesör eş için nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açtı. MASAK'ın yaptığı incelemede, şüphelilerin yaklaşık 55 milyon lira değerinde 1 milyon 440 bin euro, 57 bin 280 dolar ve 3 milyon 983 bin lira kazandığı ortaya çıktı.

Fatma Füsun Ersoy'un Axel Vivian ve Tolga Batur Yaşar adlı kişilere büyük paralar aktardığı MASAK tarafından kaydedildi. Mahkeme dosyasında, bu iki ismin aslında aynı Türk-Fransız vatandaşı olduğunu gösteren belgeler de yer aldı.

FETÖ İLE İLİŞKİSİ SORUŞTURULSUN

Hikmet Gürbüz'ün avukatı Sermin Gürbüz, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde, profesör eşin paralarını aktardığı Tolga Batur Yaşar'ın FETÖ ile ilişkisinin olup olmadığının soruşturulmasını talep etti. Dilekçede, "Bu kişilerin yurtdışı hareketleri ve bağlantıları incelendiğinde FETÖ örgütüne üye olup olmadıkları ortaya çıkacaktır." denildi.