Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş: "Bu siyasi bir davadır!"

Sinan Ateş'in ailesi, Ankara'da suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in katillerinin bulunması için mücadele ediyor. CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüşen aile, davanın siyasi boyutuna dikkat çekti ve adalet taleplerini dile getirdi.

Davada Son Gelişmeler

Sinan Ateş'in davasında beşinci duruşma gerçekleştirildi. Bu duruşmada tutuklu yargılanan 22 sanıktan 10'u tahliye edilirken, duruşma savcılık mütalaası için 19 Temmuz'a ertelendi.

Saniye Ateş'in Açıklamaları

Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Saniye Ateş, oğlunun katillerinin bulunmasını istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Oğul dedim, benim kimsem yok, benim oğlumun katillerini bulun. Bunu adi bir davaya çeviriyorlar. Oğlumun katillerini aramak zorunda kaldım. Bu yaştan sonra da bana bu düştü. Üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Sanki suçlu bizmişiz gibi. Bu siyasi bir davadır. O torbacılar yapmadı bu cinayeti. Arkalarını yasladılar. Bir an önce kapatalım istediler. Ölene kadar bu davanın peşine düşeceğim. Böyle bir siyasi dava olmaz."

Ablasının da görüşmeye katıldığı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, 19 Temmuz'da yapılacak duruşmada adalet beklediklerini ifade etti. Selma Ateş, "Bizim değil Türk milletinin canı yandı. Bu mücadeleden yılmayacağız. Biz isim verirken hakimlerin bizi susturması acı verici. Biz isimleri verdik. İki torbacıya verilecek ceza bu cinayeti aydınlatmaz" dedi.

Siyasi Bir Davanın Takipçisiyiz

Ateş ailesi, oğullarının katillerinin bulunması ve adaletin sağlanması için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı. Anne Saniye Ateş, "Bu yaştan sonra bana bu düştü. Adalet yerini bulana kadar bu davanın peşini bırakmayacağım. Bu siyasi bir davadır ve kapatılmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Özgür Özel'den Destek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de aileye destek vererek, davanın takipçisi olacaklarını ve adaletin sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Özel, "Sinan Ateş'in davası, sadece ailenin değil, tüm toplumun adalet arayışıdır. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.