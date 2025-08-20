Sinan Çiftyürek'ten 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Zam Teklifi Eleştirisi

İklim krizi uyarısı

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında orman yangınlarının geçmiş yıllara oranla arttığını söyledi. Orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Çiftyürek, 'Devlete çağrıda bulunuyoruz. Bu artık bir iklim krizidir. Zirai don krizi ve bu yıl yaşanan orman yangınlarının gösterdiği şey, net olarak artık bir iklim krizi var. İklim krizi dikkate alınarak politikalar üretilmeli.' ifadesini kullandı.

Toplu Sözleşme zam teklifi eleştirisi

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifine ilişkin değerlendirmede bulunan Çiftyürek, 'Hükümetin tutumu, memurlara 2026 ve 2027 için sunduğu zam oranları sefalet zammı bile değildir. Konu hakem heyetine gitti. Bizim tüm kurumlara çağrımız, memurları bu haklı direnişinde desteklenmeleridir.' dedi.

Van'daki sosyal ve altyapı sorunları

Çiftyürek, ayrıca Van'daki yoksulluk, işsizlik ve altyapı sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.