Sincan'da EGO şoförüne saldırı girişimi: Şüpheli Y.Ö. yakalandı

Olay yerinde müdahale yapıldı, soruşturma sürüyor

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Menderes Mahallesi Hatipoğlu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde trafikte çıkan tartışma sonucu bir EGO otobüsü şoförüne saldırı girişiminde bulunuldu.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye intikal eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu tartışmanın, otomobil sürücüsü ile EGO otobüsü şoförü arasında yol verme meselesinden kaynaklandığı belirlendi.

İncelemede, otomobil sürücüsü Y.Ö.'nün aracından inerek otobüs şoförüne saldırı girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı ve Y.Ö.'nün sürücü belgesine el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.