Sındırgı'da 6,1 Deprem: Yer Kabuğunda İlk 'Tahribat' Değerlendirmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi ekipleri, Sındırgı'daki 10 Ağustos 6,1 büyüklüğündeki depremin yer kabuğundaki etkilerini GPS ile inceledi; ilk veriler büyük kalıcı deformasyon göstermiyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:37
ARİF YAVUZ - Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos tarihinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin yer kabuğunda oluşturduğu tahribata ilişkin saha çalışmalarının ilk bulgularını paylaştı.

Araştırmanın kapsamı ve saha çalışması

Tiryakioğlu, DUAM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ile deprem bölgesinde üç gün süreyle fay hattı ve yer kabuğundaki değişimleri incelediklerini, cihazlarla GPS ölçümleri yaptıklarını söyledi. Bölgedeki sabit GPS istasyonlarına gidilerek, kampanya tipi küresel konumlama sistemleriyle önceden belirlenen noktalarda yeniden ölçümler gerçekleştirildi.

Üniversitenin Batı Anadolu ölçeğinde geniş bir jeodezik gözlem ağına sahip olduğuna işaret eden Tiryakioğlu, kuruluşlarının bölgede üç TÜBİTAK projesi yürüttüğünü belirtti ve raporlama sürecinin devam ettiğini vurguladı.

GPS verileri ve ilk bulgular

Yapılan ön değerlendirmelere göre, ölçümler ışığında bölgede büyük kalıcı deformasyonların olmadığı tespit edildi. Tiryakioğlu, farklı üniversitelerden akademisyenlerle ortak değerlendirmeye dayalı olarak Sındırgı fayında enerji boşalımı olduğu için büyük ölçekli yeni bir deprem beklemediklerini ifade etti.

Bölgede 6,5 ile 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek Simav, Gelenbe ve Balıkesir fay zonlarının bulunduğunu hatırlatan Tiryakioğlu, bu fayların uzun zamandır deprem üretmediğini belirtti. Ayrıca, yüzey kırığı oluşmadığı sürece ilk saha gözlemlerinde hangi fayın kırıldığına kesin olarak karar verilemeyeceğini, bunun çalışmaların ilerleyen sonuçlarıyla netleşeceğini söyledi.

Detaylı ölçüm sonucu: 2 santimetrelik salınım

Projede görev alan Dr. Öğretim Üyesi Şeyma Şafak Yaşar ise depremden önce bölgede kurdukları dört sabit GPS ölçüm istasyonundan ölçüm verilerinin deprem anını ve sonrasını kaydettiğini aktardı. İstasyonların kuş uçuşu mesafelerinin 10-20 kilometre arasında değiştiğini belirten Yaşar, değerlendirme sürecinin sürdüğünü ve anlık koordinat değişimlerini incelediklerini söyledi.

Yaşar, ilk anlık değerlendirmelerinde yer kabuğunda 2 santimetrelik bir salınım hareketi gözlemlediklerini ve bu verinin akademik çalışmalarla ayrıntılı olarak inceleneceğini dile getirdi.

Raporlama ve veri analizi süreci halen devam ediyor; sabit istasyonlardan gelen bilgiler proje kapsamında değerlendirilmeye devam edilecek ve elde edilecek ayrıntılı sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak.

