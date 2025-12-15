DOLAR
Sındırgı'da 6,1'lik Deprem Sonrası Yıkımlar Sürüyor

27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Sındırgı'da 18 bina ve 4 metruk yapı kontrollü yıkımlarla kaldırıldı, çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:45
Yaralar sarılıyor — İlçe genelinde riskli yapılar kontrollü şekilde kaldırılıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim tarihinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar gören binaların yıkım çalışmaları hızla devam ediyor. İlçe merkezinde risk oluşturan yapılar, geniş güvenlik önlemleri altında kontrollü şekilde ortadan kaldırılıyor.

Ekipler, Camikebir, Camicedit ve Kurtuluş mahallelerinde bulunan, 1 ile 6 kat arasında değişen toplam 18 binayı güvenlik önlemleriyle yıktı. Yıkımlar sırasında çevredeki vatandaşların güvenliği ön planda tutuldu ve işlemler sorunsuz tamamlandı.

Sındırgı Belediyesi ekipleri de ilçenin önemli noktalarından biri olan Camicedit Mahallesi Ahmet Refik Paşa Caddesi'nde tehlike arz ettiği tespit edilen 4 metruk binayı yıktı. Yıkımı takiben ortaya çıkan molozlar iş makineleriyle hızla temizlenerek cadde yeniden güvenli hale getirildi.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının yalnızca ilçe merkeziyle sınırlı kalmadığını, kırsal mahallelerde de eş zamanlı yıkımların sürdüğünü belirtti. Riskli yapıların planlama dahilinde yıkılmaya devam edeceği ve Sındırgı'nın daha güvenli bir geleceğe hazırlanması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Depremin izleri silinirken ilçe sakinleri ise yeniden ayağa kalkmanın umudunu taşıyor.

