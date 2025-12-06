Sındırgı'da hayvan damı ve samanlıkta yangın, itfaiye hızlı müdahaleyle söndürdü

Yayın Tarihi: 06.12.2025 09:39
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Armutlu kırsal Mahallesi'nde, Yusuf Can'a ait evin altındaki hayvan barınağı ve samanlıkta gece saatlerinde yangın çıktı.

Vatandaşların dumanı fark ederek haber vermesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve müdahale başlattı.

Alt katta başlayan yangının üst kata ve çevredeki yapılara sıçramasını önlemek için ekipler yoğun çaba gösterdi. Bölüm yoğun dumanla kaplanmasına rağmen alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayda yaralanma yaşanmadı; itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına bir süre daha devam ettiği öğrenildi.

