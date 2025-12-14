Sındırgı’da Yıkım: 27 Ekim Depremi Sonrası 8 Bina Kontrollü Yıkıldı

Sındırgı’da kontrollü yıkımlar sürüyor: Sokaklarda hüzün hâkim

27 Ekim Depremi’nin izleri, ilçede sessizliği getirdi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, 27 Ekim Depremi sonrası ağır hasarlı olarak işaretlenen binaların yıkım süreci devam ediyor. Camicedit, Kurtuluş ve Camikebir Mahallelerinde bulunan, 2 ila 5 katlı 8 bina daha kontrollü şekilde yıkıldı; geride ise sadece enkaz değil, derin bir sessizlik kaldı.

Yıkım çalışmaları sabahın erken saatlerinde başladı. Bazı aileler, yıllarca yaşam alanı olan evlerini son kez görmek için bölgeye gelirken, kimi vatandaşlar çocuklarıyla birlikte çöken duvarları izledi; kimi ise sessizce bir köşede biriken hatıralarıyla baş başa kaldı. Yıkım makinelerinin sesi, duygularını içine atan insanların iç çekişlerine karıştı.

AFAD ve belediye ekipleri, yıkım sırasında çevredeki yapılara zarar gelmemesi için büyük titizlikle çalışıyor ve vatandaşların güvenli alanlarda tutulmasına özen gösteriliyor. İlçe merkezindeki çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerdeki yıkımlar da aralıksız sürüyor.

Depremde hasar gören evlerin tek tek yıkılması, birçok kişi için zor ama mecburi bir başlangıç adımı oldu. Vatandaşların duygularını özetleyen sözler arasında, "Evimiz gitti ama hatıralarımız kalacak" ifadesi dikkat çekti; bu hüzünlü bakışlar, bölgedeki atmosferin en güçlü ifadesi olarak öne çıkıyor.

Yetkililer, ağır hasarlı tüm binaların kısa süre içinde yıkılarak ilçe genelinin tamamen güvenli hale getirileceğini belirtiyor.

SINDIRGI’DA EVLERİN YIKILIŞINI HÜZÜNLÜ GÖZLERLE İZLEDİLER