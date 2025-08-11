DOLAR
40,73 -0,1%
EURO
47,49 -0,54%
ALTIN
4.423,81 0,45%
BITCOIN
4.958.976,84 -2,63%

Sındırgı'daki Deprem: Sağlık Bakanı Memişoğlu Açıklama Yaptı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sındırgı'daki 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası hastanelere gelen hastalar hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 06:09
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 06:09
Sındırgı'daki Deprem: Sağlık Bakanı Memişoğlu Açıklama Yaptı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, depremde yaralananların tedavi gördüğü hastaneleri ziyaret ederek güncel durumu değerlendirdi.

Memişoğlu, hastanelerine gelen etkilenen hastaların sayısını açıkladı: "Depremle ilgili hastanelerimize toplam 52 etkilenen hastamız geldi. Bunlardan 29'unu yatarak, gözlemde tutarak tedavi ettik. Şu ana kadar bu hastalarımızın 18'ini taburcu ettik ve 11 hastamız halen hastanemizde yatmakta." dedi.

Ayrıca, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Memişoğlu, "Bu 11 hastamızdan 3'ü direkt deprem sırasında etkilenen, diğerleri ise kaçış sırasında veya atlama nedeniyle yaralanmış. Hepsinin durumu iyi." şeklinde konuştu.

Bakan, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, yaralıların bir an önce taburcu olmalarını temenni ettiğini vurgulayarak, "Allah bir daha bize bu tür felaketleri yaşatmasın. Rahmetli olan vatandaşımıza da Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yaralananları tedavi...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yetkililerden yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Memişoğlu, ziyaretlerinin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'nde açıklama yaptı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yaralananları tedavi...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yetkililerden yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Memişoğlu, ziyaretlerinin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'nde açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sındırgı'daki Deprem: Sağlık Bakanı Memişoğlu Açıklama Yaptı
2
Fatih'te Yolcu Seçen Taksi Sürücüsüne 9 Bin 267 Lira Ceza
3
Hatay'da Bağışlarla Yapılacak Kreşin Temeli Atıldı
4
Ankara'da Yeni Nesil Metrobüs Seferleri Başlıyor
5
Medyada Kadın Temsili İçin Önemli Adım: Uluslararası Çalıştay Değerlendirildi
6
Yalova'da Su Kesintisi: Köpüklenme Sebebiyle 4 Kişi Gözaltında
7
ABD Senatosu'nda Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Yaptırım Tasarısı İlerlemiyor

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı