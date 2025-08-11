Sındırgı'daki Deprem: Sağlık Bakanı Memişoğlu Açıklama Yaptı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, depremde yaralananların tedavi gördüğü hastaneleri ziyaret ederek güncel durumu değerlendirdi.

Memişoğlu, hastanelerine gelen etkilenen hastaların sayısını açıkladı: "Depremle ilgili hastanelerimize toplam 52 etkilenen hastamız geldi. Bunlardan 29'unu yatarak, gözlemde tutarak tedavi ettik. Şu ana kadar bu hastalarımızın 18'ini taburcu ettik ve 11 hastamız halen hastanemizde yatmakta." dedi.

Ayrıca, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Memişoğlu, "Bu 11 hastamızdan 3'ü direkt deprem sırasında etkilenen, diğerleri ise kaçış sırasında veya atlama nedeniyle yaralanmış. Hepsinin durumu iyi." şeklinde konuştu.

Bakan, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, yaralıların bir an önce taburcu olmalarını temenni ettiğini vurgulayarak, "Allah bir daha bize bu tür felaketleri yaşatmasın. Rahmetli olan vatandaşımıza da Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

