Sındırgı Depremi: Yaklaşık 4 Bin Artçı ve 10–12 km'lik Fay Kırılması

TEZCAN EKİZLER - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaklaşık 4 bine yakın artçı sarsıntı yaşandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, saha incelemeleri ve gözlemlerine ilişkin detayları paylaştı.

DEÜ Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in Değerlendirmesi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ana şoktan sonra yaklaşık 4 bin civarında artçı deprem yaşandı. Burası Sındırgı fayının olduğu bir bölge. Aynı zamanda hemen batı kısmında Gelenbe fayı dediğimiz bir fay var. Bu fay kuzey-güney uzanımlı bir fay. Büyük olasılıkla deprem olduktan sonra Gelenbe fayı bir bariyer gibi de davranmış olabilir. Onun için yırtılma tamamen doğuya doğru ilerlemiş durumda. Yaklaşık 10-12 kilometre uzunlukta bir fayın kırıldığını söyleyebiliyoruz. Yapılan çalışmalar deprem etkinliğinin yavaş yavaş azaldığını gösteriyor. Belli zamanlarda bir deprem fırtınası şeklinde gelişiyor. Birkaç hafta içinde bu deprem aktivitesinin iyice azalması bekleniyor."

Fay Yapısı ve Olası Yayılım

Sözbilir, Gelenbe fayının depremlerin sonlandığı yerde kuzey-güney yönlü uzandığını belirtti. "Bu dönemde ilk günlerde Gelenbe fayının da kendi içinde birkaç deprem üretti. Belli bir transfer sonucunda depremler oluştu. Ama belli ölçeklerde transferi devam ederse Akhisar, Kırıkağaç, Balıkesir taraflarına doğru belli ölçeklerde yine depremler gelişebilir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşa Uyarı ve Hasar Tespiti

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sakin olunması çağrısında bulunarak, "Vatandaşın panik yapmaması gerekiyor. Belli ölçeklerde dar bir alanda lokal bir deprem aktivitesi olduğu için. Bir de birden fazla fay olduğu için belli zamanlarda bir deprem fırtınasına dönüşebilir. Ama deprem büyüklüğü 5'i aşamayacaktır. Dolayısıyla halkın panik havasından çıkması gerekiyor." dedi.

Hasar değerlendirmesiyle ilgili Sözbilir şu tespitleri paylaştı: "Sındırgı'da meydana gelen depremin yıkım sınırında olduğunu anlatan Sözbilir, 'O yüzden fazla bina yıkılmadı. Sadece bir tane bina yıkıldı biliyorsunuz. Ama hasar gören bina sayısı 1000'i bulmuş durumda. Tabii oradaki yapı stoku da olması gerektiği gibi iyi bir yapı değil sonuçta. Ama yeni yapılan evlerin belli bir sağlamlıkta olduğunu gözlemleyebildik. Özellikle TOKİ konutları. Kırsal alanlarda köy evlerinde hasar biraz daha fazla. Orada normalde işte yığma dediğimiz yapı tipi olduğu için Türkiye'de yeni bir oluşum başlatılabilir. O evlerde sadece kenarlara çelik direkler çıkacak şekilde belli bir dayanımı arttırıcı, güçlendirici nitelikte bazı önlemler alınabilir diye düşünüyorum.'"

Sonuç

DEÜ ekiplerinin saha çalışmaları, Sındırgı'daki artçı aktivitenin zamanla azalmakta olduğunu gösterse de bölgedeki fay yapısı ve birden fazla fayın etkileşimi nedeniyle kısa vadede lokal artçıların devam etme olasılığı bulunuyor. Yetkililer, halkı panik yapmamaya davet ederken hasarlı yapı tespitleri ve güçlendirme önerileri gündemde kalmaya devam ediyor.

