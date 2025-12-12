DOLAR
42,68 -0,23%
EURO
50,1 -0,04%
ALTIN
5.872,8 -0,35%
BITCOIN
3.955.478,31 -1,22%

Sinop'a Yeni Araç Takviyesi: Vidanjör ve Katı Atık Aracı

Sinop İl Özel İdaresi, 13 milyon 830 bin TL yatırım ile 1 vidanjör ve 1 katı atık toplama aracı alarak filosunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 09:17
Sinop'a Yeni Araç Takviyesi: Vidanjör ve Katı Atık Aracı

Sinop'a Yeni Araç Takviyesi: Vidanjör ve Katı Atık Aracı

İl Özel İdaresi filosu güçlendirildi

Sinop İl Özel İdaresi, hibe ve öz kaynaklarla aldığı yeni hizmet araçlarıyla filosunu genişletti.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl yeni araçları yerinde inceledi. İncelemede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan hibe desteği ile İl Özel İdaresi’nin öz kaynaklarının kullanıldığı belirtildi.

Yatırım kapsamında toplam 13 milyon 830 bin TL bedelle envantere 1 adet vidanjör ve 1 adet katı atık toplama aracı kazandırıldı.

Vali Özarslan, yapılan yatırımın Sinop’un gelişimi ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini artıracağını söyledi.

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ, HİBE VE ÖZ KAYNAKLARLA ALINAN VİDANJÖR VE KATI ATIK TOPLAMA ARACIYLA...

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ, HİBE VE ÖZ KAYNAKLARLA ALINAN VİDANJÖR VE KATI ATIK TOPLAMA ARACIYLA FİLOSUNU GENİŞLETTİ.

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ, HİBE VE ÖZ KAYNAKLARLA ALINAN VİDANJÖR VE KATI ATIK TOPLAMA ARACIYLA...

İLGİLİ HABERLER

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samandağ'da Hırsızlık Şüphelisi Ö.E. Tutuklandı
2
Türkiye Yüzyılı Kadınları: Mikro Sanat Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor
3
Kuşadası Belediyesi'nden Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Detaylı Temizlik
4
İstanbul'da Çete Operasyonu: 20 Gözaltı, 7 Eylem
5
Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta
6
Gaziantep’te Balkon Faciası: 3 Yaşındaki Çocuğu Direğe Tırmanan Vatandaş Kurtardı
7
Pendik'te Eski Eş Dehşeti: 4 Çocuk Annesi Hilal Aktepe Öldürüldü

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları