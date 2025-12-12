Sinop'a Yeni Araç Takviyesi: Vidanjör ve Katı Atık Aracı

İl Özel İdaresi filosu güçlendirildi

Sinop İl Özel İdaresi, hibe ve öz kaynaklarla aldığı yeni hizmet araçlarıyla filosunu genişletti.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl yeni araçları yerinde inceledi. İncelemede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan hibe desteği ile İl Özel İdaresi’nin öz kaynaklarının kullanıldığı belirtildi.

Yatırım kapsamında toplam 13 milyon 830 bin TL bedelle envantere 1 adet vidanjör ve 1 adet katı atık toplama aracı kazandırıldı.

Vali Özarslan, yapılan yatırımın Sinop’un gelişimi ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini artıracağını söyledi.

