Sinop'da Fotokapana Yansıyan Yiyecek Arayan Ayı

Türkeli — Gaziler köyünde doğal yaşamın kaydı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, ormanda yiyecek arayan bozayı fotokapana yansıdı.

Gaziler köyü sakini Emirhan Ünal, yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi. Elde edilen görüntülerde ayının karanlıkta çevreyi koklayarak yiyecek aradığı görülüyor.

Emirhan Ünal yaptığı açıklamada, "Köyümüzde zaman zaman ayıların izlerine rastlıyorduk. Bu nedenle fotokapan kurarak doğal yaşamı gözlemlemek istedim. Böyle görüntüler elde etmek beni mutlu etti." dedi.