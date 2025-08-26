DOLAR
Sinop'da Fotokapana Yansıyan Yiyecek Arayan Ayı

Sinop'un Türkeli ilçesinde fotokapana yansıyan bozayı, gecede yiyecek ararken görüntülendi; kayıtları Gaziler köyü sakini Emirhan Ünal aldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 10:00
Türkeli — Gaziler köyünde doğal yaşamın kaydı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, ormanda yiyecek arayan bozayı fotokapana yansıdı.

Gaziler köyü sakini Emirhan Ünal, yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi. Elde edilen görüntülerde ayının karanlıkta çevreyi koklayarak yiyecek aradığı görülüyor.

Emirhan Ünal yaptığı açıklamada, "Köyümüzde zaman zaman ayıların izlerine rastlıyorduk. Bu nedenle fotokapan kurarak doğal yaşamı gözlemlemek istedim. Böyle görüntüler elde etmek beni mutlu etti." dedi.

