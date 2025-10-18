Sinop Gerze'de Otobüs Kazası: 12 Yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinde işçileri taşıyan otobüs ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 01:42
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 01:42
İşçileri taşıyan otobüs arızalanan yolcu otobüsüne arkadan çarptı

Sinop'un Gerze ilçesinde, Sinop-Samsun kara yolunda meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, Kabalı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Y. idaresindeki 57 S 4046 plakalı, ayakkabı fabrikası işçilerini taşıyan otobüs, arızalandığı için yol kenarında duran 34 HKP 838 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şoför Mehmet Y. ile araçlardaki 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi ile Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

