Sinop'ta Acil Serviste Patlama: Bir Hemşire Yaralandı

Sinop'ta Acil Serviste Patlama Meydana Geldi

Sinop'un Türkeli ilçesindeki devlet hastanesinin acil servis bölümünde yaşanan patlamada bir hemşire yaralandı. Olay, 20 yataklı hastanenin acil bölümünde saat 11:30 sıralarında gerçekleşti.

Patlama sonrası itfaiye ve emniyet ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamanın kimyasal maddeler nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.

Patlamanın ardından serviste görevli hemşire Damla Gökçe Baş, yaralanarak hastanede ilk müdahaleye alındı. Ardından, Baş, ambulansla Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Olayın ardından hastane, güvenlik tedbirleri kapsamında boşaltıldı. Emniyet ekipleri, hastane çevresinde güvenlik önlemlerini artırarak bölgede araştırma yapmak üzere çalışmalara devam ediyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde devlet hastanesinin acil servis bölümündeki patlamada bir hemşire yaralandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde devlet hastanesinin acil servis bölümündeki patlamada bir hemşire yaralandı.