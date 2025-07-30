Sinop'ta Ani Deniz Soğuması Balıkları Kıyıya Vurdu

Türkeli ilçesi sahilinde de hamsi balıklarının kıyıya vurması, bölgedeki vatandaşlar ve balıkçılar tarafından tekne ve ağlarla toplandı. Bu doğal olay, Sinop'ta balık avcılığına dair hareketlilik yarattı.

Sinop’ta deniz suyunda meydana gelen ani soğumayla bazı balık türleri kıyıya vurdu. "Deniz soğuğu" olarak adlandırılan ve derinlerde bekleyen soğuk suyun sert rüzgarlarla yer değiştirerek yüzeye çıkmasıyla oluşan doğa olayının yaşandığı Sinop'ta, hamsi ve somon balıklarının kıyıya vurduğu görüldü. Durumu fark eden bazı vatandaş, uyuşmuş vaziyetteki balıkları tekne ve oltalarıyla topladı.

Sinop’ta deniz suyunda meydana gelen ani soğumayla bazı balık türleri kıyıya vurdu. "Deniz soğuğu" olarak adlandırılan ve derinlerde bekleyen soğuk suyun sert rüzgarlarla yer değiştirerek yüzeye çıkmasıyla oluşan doğa olayının yaşandığı Sinop'ta, hamsi ve somon balıklarının kıyıya vurduğu görüldü. Durumu fark eden bazı vatandaş, uyuşmuş vaziyetteki balıkları tekne ve oltalarıyla topladı.