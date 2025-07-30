Sinop'ta Ani Deniz Soğuması Balıkları Kıyıya Vurdu

Sinop’ta deniz suyundaki ani soğuma, bazı balık türlerinin kıyıya vurmasına neden oldu. Bu doğa olayı, 'deniz soğuğu' olarak adlandırılırken, derinlerde bekleyen soğuk suyun sert rüzgarlar sayesinde yüzeye çıkmasıyla oluştu.
Hamsi ve somon balıkları, kıyılara vurdu. Olayı fark eden bazı vatandaşlar, uyuşmuş haldeki balıkları tekne ve oltalarıyla toplamaya başladı. Yakalanan balıkların bir kısmı, Sinop'taki tezgahlarda satışa sunuldu.
Kent iskelesinde oltasıyla somon balığı tutan Savaş Gör, deniz soğuklarının balık bolluğunu beraberinde getirdiğini vurguladı. Gör, “Deniz soğuğu dediğimiz olayın gerçekleşmesiyle balıklar kıyıya kadar geldi. Gören herkes iskeleye koştu. Herkes bayağı bir balık tuttu. 60-70 tane somon tutanlar oldu. Biz de oltamızla tutabildiğimiz kadar balık tuttuk.” şeklinde konuştu. Türkeli ilçesi sahilinde de hamsi balıklarının kıyıya vurması, bölgedeki vatandaşlar ve balıkçılar tarafından tekne ve ağlarla toplandı. Bu doğal olay, Sinop'ta balık avcılığına dair hareketlilik yarattı. Sinop’ta deniz suyunda meydana gelen ani soğumayla bazı balık türleri kıyıya vurdu. "Deniz soğuğu" olarak adlandırılan ve derinlerde bekleyen soğuk suyun sert rüzgarlarla yer değiştirerek yüzeye çıkmasıyla oluşan doğa olayının yaşandığı Sinop'ta, hamsi ve somon balıklarının kıyıya vurduğu görüldü. Durumu fark eden bazı vatandaş, uyuşmuş vaziyetteki balıkları tekne ve oltalarıyla topladı. Sinop’ta deniz suyunda meydana gelen ani soğumayla bazı balık türleri kıyıya vurdu. "Deniz soğuğu" olarak adlandırılan ve derinlerde bekleyen soğuk suyun sert rüzgarlarla yer değiştirerek yüzeye çıkmasıyla oluşan doğa olayının yaşandığı Sinop'ta, hamsi ve somon balıklarının kıyıya vurduğu görüldü. Durumu fark eden bazı vatandaş, uyuşmuş vaziyetteki balıkları tekne ve oltalarıyla topladı.
Türkeli ilçesi sahilinde de hamsi balıklarının kıyıya vurması, bölgedeki vatandaşlar ve balıkçılar tarafından tekne ve ağlarla toplandı. Bu doğal olay, Sinop'ta balık avcılığına dair hareketlilik yarattı.
Sinop’ta deniz suyunda meydana gelen ani soğumayla bazı balık türleri kıyıya vurdu. "Deniz soğuğu" olarak adlandırılan ve derinlerde bekleyen soğuk suyun sert rüzgarlarla yer değiştirerek yüzeye çıkmasıyla oluşan doğa olayının yaşandığı Sinop'ta, hamsi ve somon balıklarının kıyıya vurduğu görüldü. Durumu fark eden bazı vatandaş, uyuşmuş vaziyetteki balıkları tekne ve oltalarıyla topladı.
Sinop’ta deniz suyunda meydana gelen ani soğumayla bazı balık türleri kıyıya vurdu. "Deniz soğuğu" olarak adlandırılan ve derinlerde bekleyen soğuk suyun sert rüzgarlarla yer değiştirerek yüzeye çıkmasıyla oluşan doğa olayının yaşandığı Sinop'ta, hamsi ve somon balıklarının kıyıya vurduğu görüldü. Durumu fark eden bazı vatandaş, uyuşmuş vaziyetteki balıkları tekne ve oltalarıyla topladı.