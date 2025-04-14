Sinop'ta Ayılar Arı Kovanlarına Saldırdı

Sinop'un Türkeli İlçesinde Ayı Saldırısı

Sinop'un Türkeli ilçesinde ayılar, 23 arı kovanına zarar verdi. Hacı köyünde arıcılık yapan Salih Yıldız, sabah saatlerinde arılarını kontrol etmek üzere bahçesine gittiğinde kovanlarının parçalandığını fark etti.

Ayin İzleri Ortaya Çıktı

Kovanlarının bulunduğu alanda inceleme yapan Yıldız, ayıların ayak izlerine rastladı. Yıldız, AA muhabirine verdiği demeçte, “Ayılar 60 kovandan 23'üne zarar verdi,” sözlerini dile getirdi.

Ayrıca, bazı kovanların orman içlerine kadar götürüldüğünü belirten Yıldız, “Tahminimize göre üç ayı saldırmış. Orman içinde üç kovanımız var. Yine ormanda 100'e yakın petek var. Zararımız büyük.” ifadesinde bulundu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde ayılar 23 arı kovanına zarar verdi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde ayılar 23 arı kovanına zarar verdi.