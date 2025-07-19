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Sinop'ta Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaşamını Yitirdi

Sinop'ta yaşanan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Kefevi Mahallesi'nde yol verme yüzünden çıktı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 22:31
Sinop'ta Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaşamını Yitirdi

Sinop'ta, iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavga, korkunç bir sona yol açtı. Kefevi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, S. T. ve S. A. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Olay, kısa sürede kavgaya dönüştü ve S. A. tarafından bıçaklanan S. T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S. T., Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak zanlı S. A. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden S. T.'nin, Sinop Belediyesinde itfaiye eri olarak görev yaptığı öğrenildi.

Sinop’ta iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Sinop’ta iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

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