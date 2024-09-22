Sinop'ta Coğrafi İşaretli Lakerda Üretimine Erken Başlandı

Sinop'ta Coğrafi İşaretli Lakerda Üretimi Başladı

Sinop'ta balıkçılar, iri palamutlardan yapılan ve coğrafi işaretle tescil edilen lakerda (tuzlu balık) üretimine erken dönemde başlamış durumda. Kentin denizine açılan balıkçılar, yaz mevsiminde tüketilmesi için toriklerden lakerda hazırlıyor.

Palamut Bolluğu ve Fiyatlar

Geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillenen bu özel ürünün, sezonun ilk lakerdaları 1200 liradan satışa sunuluyor. Balıkçı İbrahim Gündoğdu, palamut bolluğunun olduğu bu dönemde lakerda yapımına erken başladıklarını belirtti. Gündoğdu, "Palamudun bol olması, lakerda fiyatlarını olumlu etkileyecek," dedi.

Yüksek Talep ve Satışlar

Gündoğdu, lakerdaya olan ilginin her zaman yüksek olduğunu vurguladı: "Bu yıl da palamut bolluğuyla birlikte talepler artmaya başladı. Bu yüzden üretime erken başladık. Sezonun ilk lakerdalarını tezgahlarımızda sunuyoruz," şeklinde konuştu.