Sinop'ta Deniz Turizmi İçin Sahil Temizliği Yapıldı

Sinop'ta Deniz Turizmi İçin Çevre Temizliği

Sinop'ta deniz turizmi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen çevre temizliği ile sahiller daha temiz hale getirildi. 175 kilometrelik sahil şeridi ile dikkat çeken bu güzel kentte, Turizm Haftası kapsamında yapılan etkinlikte, deniz turizminin önemine vurgu yapıldı.

Etkinlik Detayları

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sinop Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Limaniçi sahilinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, çoğunluğu plastik atıklardan ve balık ağlarından oluşan çöpleri toplayarak poşetlere doldurdu. Toplanan çöpler, belediye ekiplerince araca yüklenip Sinop Meşedağı Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'ne taşındı.

Temizlik ve Farkındalık Mesajı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle gençlerin çevre bilinciyle büyümesinin önemine değindi. Turizm Haftası dolayısıyla bu bilinçlenmeye yönelik etkinlikler düzenlediklerini belirten Güzel, :

"Bütün tarihi ve turistlik değerleriyle Sinop, insanlığın ortak mirası. Bu mirası korumak, kirletmemek hepimizin görevi. Temiz ve düzenli sahiller sürdürülebilir turizm için çok önemlidir. Yaz sezonunda sıkça ziyaret edilen bu alanlarda çevre temizliği yaparak, turizm farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz."

Güzel, bu etkinliklerle aynı zamanda gençlerin zihinlerine Sinop'un turizm şehri olduğunu kazımayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Sinop'ta deniz turizmi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sahillerde çevre temizliği gerçekleştirildi. 175 kilometrelik sahil şeridine sahip kentte Turizm Haftası kapsamında yapılan çevre temizliğiyle deniz turizminin önemine dikkat çekildi.

Sinop'ta deniz turizmi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sahillerde çevre temizliği gerçekleştirildi. 175 kilometrelik sahil şeridine sahip kentte Turizm Haftası kapsamında yapılan çevre temizliğiyle deniz turizminin önemine dikkat çekildi.