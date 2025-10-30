Sinop'ta Denizde Hareketsiz Bulunan B.K. (66) Hastanede Hayatını Kaybetti

Sinop'ta denizde hareketsiz bulunan kişi yaşamını yitirdi

Sinop'ta yürüyüş yapan vatandaşların, Enver Bahadır Caddesi açıklarında denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Olayın detayları

İhbar üzerine bölgeye giden emniyet, Deniz Polisi ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Suya düştüğü değerlendirilen kişi, ekiplerce bilinci kapalı halde denizden çıkarıldı.

Denizden çıkarılan kişi, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kimliği B.K. (66) olarak tespit edilen kişi, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

