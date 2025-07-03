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Sinop'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği: Binlerce Çocuğa Renkli Dört Gün

Sinop'ta düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde binlerce çocuk geleneksel oyunların tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 20:03
Sinop'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği: Binlerce Çocuğa Renkli Dört Gün

Sinop'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Coşkusu

Sinop, 4 gün süren ve Valilik tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ile renklenirken, binlerce çocuk geleneksel oyunlar oynama fırsatı buldu.

Şenlikte Oynanan Oyunlar

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar; halat çekme, sek sek, yakan top ve sandalye kapmaca gibi eğlenceli geleneksel oyunları deneyimledi.

Rengarenk Etkinlikler

Uğur Mumcu Meydanı'ndaki şenlikte, ayrıca yüz boyama, çocuk tiyatrosu, animasyon ve müzikli çocuk oyunları gibi çeşitli gösterim ve etkinlikler de yer aldı.

Vali Özarslan'dan Teşekkür

Şenliğin son gününde çocuklar ve görevli ekip ile bir araya gelen Vali Mustafa Özarslan, etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Özarslan, geleneksel oyunların çocukların gelişimine katkı sağladığını vurgulayarak, "Bu anlamda çocuklarımız çok güzel bir 4 gün geçirme fırsatı yakaladılar. Binlerce çocuğumuz oyunlara eşlik ederek hem eğlendi hem öğrendi. Valilik olarak biz de buna öncü olmaya çalıştık," ifadelerini kullandı.

Vali Özarslan, etkinlikte emeği geçen oyun ve gösteri ekibine teşekkür belgesi takdim ederek, bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti.

Sinop'ta Valilik tarafından düzenlenen ve 4 gün süren Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde...

Sinop'ta Valilik tarafından düzenlenen ve 4 gün süren Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde binlerce çocuk, geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu. Şenlikte, yüz boyama, çocuk tiyatrosu, animasyon ve müzikli çocuk oyunları gibi gösterim ve etkinlikler de yapıldı. Vali Mustafa Özarslan, oyun ve gösteri ekibine teşekkür belgesi takdim etti.

Sinop'ta Valilik tarafından düzenlenen ve 4 gün süren Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde...

Sinop'ta Valilik tarafından düzenlenen ve 4 gün süren Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde binlerce çocuk, geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu. Şenlikte, yüz boyama, çocuk tiyatrosu, animasyon ve müzikli çocuk oyunları gibi gösterim ve etkinlikler de yapıldı. Vali Mustafa Özarslan, oyun ve gösteri ekibine teşekkür belgesi takdim etti.

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