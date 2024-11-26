Sinop'ta İki Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Sinop'ta İki Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu toplam 5 kişi yaralandı. Kaza, Sinop-Kastamonu kara yolu Boyabat Kavşağı'nda gerçekleşti.

Kazada, Şükrü Aydın yönetimindeki 39 ACC 233 plakalı otomobil, Yaşar Çakır idaresindeki 57 KA 431 plakalı diğer araçla çarpıştı. Kazanın ardından sürücüler ile aracın içindeki Nurcan Yarış, Birsen Çakır ve Keziban Akgiş yaralandı.

Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi henüz paylaşılmadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.