Sinop'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Kaza, Sinop-Boyabat kara yolunun 19'uncu kilometresinde gerçekleşti.

V.K.E yönetimindeki 55 AER 187 plakalı otomobil, S.O.'nun kullandığı 28 EE 557 plakalı araçla çarpıştı. Olay yerine hemen sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araç içindeki Z.K, E.K. ve M.K., sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop’ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sinop’ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.