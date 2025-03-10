Sinop'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Sinop'ta meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 19:45
Sinop'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Kaza, Sinop-Boyabat kara yolunun 19'uncu kilometresinde gerçekleşti.

V.K.E yönetimindeki 55 AER 187 plakalı otomobil, S.O.'nun kullandığı 28 EE 557 plakalı araçla çarpıştı. Olay yerine hemen sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araç içindeki Z.K, E.K. ve M.K., sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop’ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sinop’ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sinop’ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sinop’ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Hükümeti, Suriye'deki Yeni Yönetimi Hedef Alıyor
2
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Keskin, Ramazan Söyleşileri'nde İstanbul'un Tarihini Anlattı
3
Bakanlıktan Çocuğunu İstismar Eden Baba ile İlgili Önemli Açıklama
4
Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek
5
Batman'da Hırsızlık Yapan İki Kadın Tutuklandı
6
Yunanistan Sınırında Yakalanan FETÖ Şüphelileri Tutuklandı
7
Filistin Başbakanı'ndan İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar