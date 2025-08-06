DOLAR
40,65 0,13%
EURO
47,42 -0,57%
ALTIN
4.405,19 0,32%
BITCOIN
4.692.434,63 -1,63%

Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 16:18
Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonu Düzenlendi

Sinop'ta alınan güvenlik önlemleri sonucunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini engellemeye yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza attı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 20 litre etil alkol, 26 bin 200 makaron ve 25 bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Bu kaçak ürünler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Bu tür operasyonlar, Sinop'ta kaçakçılığın önüne geçmek için devam edecek.

Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, belirlenen...

Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 20 litre etil alkol, 26 bin 200 makaron ve 25 bandrolsüz kaçak içki ele geçirdi.

Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, belirlenen...

Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 20 litre etil alkol, 26 bin 200 makaron ve 25 bandrolsüz kaçak içki ele geçirdi.

İLGİLİ HABERLER

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 'Ön Yargı ve Kadın' Çalıştayı Tamamlandı
2
Bitlis'te Kamyonet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
3
Slovenya'da Gazze İçin Protesto Gösterisi
4
Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor
5
Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi
6
Aydın'da Darp Sonucu Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
7
Bartın'da Orman Yangınına Zorlu Müdahale

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar