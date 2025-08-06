Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonu Düzenlendi

Sinop'ta alınan güvenlik önlemleri sonucunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini engellemeye yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza attı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 20 litre etil alkol, 26 bin 200 makaron ve 25 bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Bu kaçak ürünler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Bu tür operasyonlar, Sinop'ta kaçakçılığın önüne geçmek için devam edecek.

Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 20 litre etil alkol, 26 bin 200 makaron ve 25 bandrolsüz kaçak içki ele geçirdi.

Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 20 litre etil alkol, 26 bin 200 makaron ve 25 bandrolsüz kaçak içki ele geçirdi.