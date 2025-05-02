Sinop'ta Kamyon Kazası: Sürücü Yaralandı

Sinop'ta Feci Kaza: Kamyon Duvara Çarptı
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında, O.U. tarafından kullanılan 57 KF 835 plakalı kamyon, Sinop-Ayancık kara yolu üzerindeki Bostancılı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak alt geçit duvarına çarptı.
Kaza sonucu sürücü yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı sonrası sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla kaza mahalline sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, karayolları ekiplerinin yaptığı temizlik çalışması sonrasında tekrar ulaşıma açıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. Sinop'ta kamyonun duvara çarptığı kazada bir kişi yaralandı. Sinop'ta kamyonun duvara çarptığı kazada bir kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, karayolları ekiplerinin yaptığı temizlik çalışması sonrasında tekrar ulaşıma açıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
Sinop'ta kamyonun duvara çarptığı kazada bir kişi yaralandı.
Sinop'ta kamyonun duvara çarptığı kazada bir kişi yaralandı.