Sinop'ta Kamyon Kazası: Sürücü Yaralandı

Sinop'ta Feci Kaza: Kamyon Duvara Çarptı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında, O.U. tarafından kullanılan 57 KF 835 plakalı kamyon, Sinop-Ayancık kara yolu üzerindeki Bostancılı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak alt geçit duvarına çarptı.

Kaza sonucu sürücü yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı sonrası sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla kaza mahalline sevk edildi.