Sinop'ta Kamyonla Çarpışan Otomobilde Anne ve Oğlu Yaralandı

Sinop'ta Kaza: Anne ve Oğlu Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Olayda, otomobilde bulunan Bedriye Kurt ve 3 yaşındaki oğlu Muhsin Kurt yaralandı.

Kaza; Mehmet Ali Demir tarafından yönetilen 60 KV 666 plakalı kamyonun, Adnan Menderes Bulvarı'nda Bedriye Kurt idaresindeki 57 AAJ 190 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

Olayın ardından, durumun acil olduğu ihbarı üzerine kaza yerine hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ve oğlu, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada anne ve oğlu yaralandı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada anne ve oğlu yaralandı.