Sinop'ta Kartpostallık Sis Denizi: Durağan'da Görsel Şölen

Sinop'ta kartpostallık sis denizi

Durağan'da sabahın görsel şöleni

Sinop’un Durağan ilçesi, sabah saatlerinde doğayla sisin buluştuğu eşsiz görüntülere sahne oldu. Yoğun sis, dağ eteklerini örterek ortaya nefes kesen manzaralar çıkardı.

Yüksek kesimlerden bakıldığında adeta bir sis denizi görüntüsü veren tabaka, bölgedeki doğa tutkunlarını ve fotoğraf meraklılarını mest etti. Özellikle virajlı dağ yollarının sisin arasından kıvrılarak ilerlemesi, kartpostallık kareler oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde etkili olan bu doğal sahne, bölgenin görsel zenginliğini bir kez daha ortaya koydu ve izleyenlere unutulmaz anlar sundu.

SİNOP’TA DOĞAYLA SİSİN BULUŞMASI KARTPOSTALLIK MANZARALAR OLUŞTURDU.