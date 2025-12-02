Sinop'ta Kartpostallık Sis Denizi: Durağan'da Görsel Şölen

Sinop’un Durağan ilçesinde sabah oluşan yoğun sis, doğayla bütünleşerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:54
Sinop’un Durağan ilçesi, sabah saatlerinde doğayla sisin buluştuğu eşsiz görüntülere sahne oldu. Yoğun sis, dağ eteklerini örterek ortaya nefes kesen manzaralar çıkardı.

Yüksek kesimlerden bakıldığında adeta bir sis denizi görüntüsü veren tabaka, bölgedeki doğa tutkunlarını ve fotoğraf meraklılarını mest etti. Özellikle virajlı dağ yollarının sisin arasından kıvrılarak ilerlemesi, kartpostallık kareler oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde etkili olan bu doğal sahne, bölgenin görsel zenginliğini bir kez daha ortaya koydu ve izleyenlere unutulmaz anlar sundu.

