Sinop'ta Mevsimin İlk Karı: Hacıağaç Yaylası Beyaza Büründü

Sinop'un Türkeli ilçesindeki 1856 metre rakımlı Hacıağaç Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü; sabah yağmur ilerleyen saatlerde kara dönüştü.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 19:07
Türkeli'de yükseklere kar yağdı

Sinop'un Türkeli ilçesinde yer alan Hacıağaç Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü. Kent genelinde hissedilen sıcaklık düşüşünün ardından, 1856 metre rakımıyla bölgenin en yüksek noktalarından biri olan yaylada kar yağışı etkili oldu.

Sabahtan itibaren süren yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla birlikte yayla kısa sürede beyaz örtüye büründü.

Yerel halk ve ziyaretçiler, beyaza dönüşen yaylada oluşan manzarayı fotoğraflayarak mevsimin ilk karının keyfini çıkardı.

