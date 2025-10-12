Sinop'ta Mevsimin İlk Karı: Hacıağaç Yaylası Beyaza Büründü

Türkeli'de yükseklere kar yağdı

Sinop'un Türkeli ilçesinde yer alan Hacıağaç Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü. Kent genelinde hissedilen sıcaklık düşüşünün ardından, 1856 metre rakımıyla bölgenin en yüksek noktalarından biri olan yaylada kar yağışı etkili oldu.

Sabahtan itibaren süren yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla birlikte yayla kısa sürede beyaz örtüye büründü.

Yerel halk ve ziyaretçiler, beyaza dönüşen yaylada oluşan manzarayı fotoğraflayarak mevsimin ilk karının keyfini çıkardı.

Sinop'un Türkeli ilçesindeki Hacıağaç Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı.