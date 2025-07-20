Sinop'ta Orman Yangını: 8 Dönüm Alan Zarar Gördü

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın, Çatpınar köyü Sakız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine hemen olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yangının, çam ağaçlarının yoğun bir şekilde bulunduğu bir bölgede başladığı belirtildi. Yangın söndürme ekipleri, yaklaşık bir saat süren mücadele sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı.

Yapılan ilk tespitlerde, yangında 8 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü kaydedildi. Yangının çıkış nedenine dair detaylı bir inceleme için jandarma ekipleri olay yerinde çalışmalarını devam ettirmektedir.

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Yangında, ilk tespitlere göre 8 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Yangında, ilk tespitlere göre 8 dönüm ormanlık alan zarar gördü.