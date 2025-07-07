Sinop'ta Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Sinop'un Gerze İlçesinde Otomobil Devrildi

Sinop'un Gerze ilçesinde, R.S. idaresindeki 34 GE 3682 plakalı otomobil, Yenikent köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sürücü R.S. ile birlikte araçta bulunan Ş.G. ve Y.S. sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi, ancak yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin ağaçlık alana devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin ağaçlık alana devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.