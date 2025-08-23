Sinop'ta palamut tezgahta 350 TL'ye satılıyor

Sinop'ta palamut tanesi 350 TL'den tezgahlarda

Sinop'ta balıkçılar tarafından yakalanan palamutlar, nadir de olsa tezgahlarda yerini alırken tanesi 350 liradan satışa sunuldu.

12 metrenin altındaki teknelere 15 Ağustos izni

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri için av yasağı 15 Ağustos'ta sona erdi. Bu düzenlemenin ardından denize açılan kıyı balıkçıları, çaparilerle sınırlı sayıda palamut avlayabildi.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tebliğ değişikliğiyle birlikte geleneksel kıyı balıkçılarının avcılığa başladığını belirtti. Tuncer, ağlarla tutulabilecek kadar büyük sürülere henüz rastlanmadığını, çapari ile 150 ile 200 gram arasındaki palamutların avlandığını söyledi.

Tuncer, "Çapari ile 150 ile 200 gram arasındaki palamutlar avlanıyor. Tutulanlar da şu anda az. Dünyada büyük bir iklim değişikliği olduğu için denizlerimizde de bir değişiklik başladı. Şu anda palamut az gözüküyor ama daha umudumuzu kaybetmedik. Hava şartları hiç uygun değil şu anda. Normal hava şartları yoluna girdiğinde yine tam umduğumuz olmasa da bizleri ve balıkçıları doyuracak kadar balık tutacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamsiden umut var, palamut sezonu kısa

Tuncer, endüstriyel balıkçılığın sezon açılmasıyla durumun daha net anlaşılacağını belirterek, "Endüstriyel balıkçılıkta bu sene hamsiden umudumuz var. Hamside bu sene biraz bolluk gözüküyor." dedi.

Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu ise küçük tekne ve oltacıların tuttuğu balığın geçen yıla göre hayli az olduğunu belirterek, "Geçen seneye göre onda biri diyebiliriz." diye konuştu. Gündoğdu, hava şartlarının müsait olmaması nedeniyle balıkların yavru tutmadığını, bu yüzden palamut bolluğunun düşük olduğunu vurguladı.

Gündoğdu, "Gördüğü gibi geçen yıl bu zamanda 450-500 gram olan palamutlar, şu anda 150-160 gram civarında. Hava şartları da pek müsait değil. Sürekli esiyor. Gündoğusu, poyraz ve karayel. Bu sene palamut sezonu kısa sürecek." dedi.

Sinop'ta balıkçıların yakaladığı palamutların tanesi 350 liradan tezgahlarda satışa sunuldu.