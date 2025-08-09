DOLAR
Sinop'ta Tarihi Metruk Bina Çöktü: 150 Yıllık Yapı Yıkıldı

Sinop'ta 150 yıllık tarihi metruk bina, yıkılma riski nedeniyle çöktü. Olay anında çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 13:06
Sinop'ta Tarihi Metruk Bina Çöktü: 150 Yıllık Yapı Yıkıldı

Sinop'ta yıkılma riski taşıyan ve çevresinde güvenlik önlemleri alınan 3 katlı tarihi metruk bina çöktü. Olay, Yeni Mahalle Karantina Sokak'ta sabah saatlerinde gerçekleşti.

Bölgeden gelen sesler üzerine, polis ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Ekipler, çökmekte olan binanın çevresinde güvenlik önlemleri alırken, bina bir süre sonra bulunduğu konumdan yıkıldı. Çökmenin etkisiyle çevrede yoğun bir toz bulutu oluştu.

Çöken binanın yıkıntılarının temizlenmesi için Sinop Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Olayı haber alan mahalle sakinlerinden Bayram Soner Kıroğlu, gazetecilere verdiği demeçte, binanın yaklaşık 150 yıllık olduğunu ve son 10 yıldır kullanılmadığını aktardı.

Kıroğlu, "İki yıldır bu binanın yıkılması ve gerekli önlemlerin alınması için çaba gösteriyoruz. Bugün sabah evden çıkmak üzereyken sesler duyduk. Aniden çatırdamalar başladı. Çocukları uyandırıp, komşulara haber verdim, hep birlikte dışarı çıktık ve bekledik," dedi.

Ayrıca, binanın çevresinin bir süre önce yıkılma tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldığı ve güvenlik şeridi çekildiği öğrenildi.

