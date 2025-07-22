Sinop'ta Tescilli Kestane Balı Hasadı Tamamlandı

Sinop’ta Tescilli Kestane Balı Hasadı Sonlanmadı

Sinop'un gür kestane ormanlarında üretilen coğrafi işaret tescilli kestane balının hasat süreci başarıyla tamamlandı. Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde yoğun olarak bulunan kestane ormanlarında, yaklaşık 20 gün süren hasat işlemleri sona erdi. Koyu rengi, ağır akışkanlığı ve hızlı erime özelliği ile bilinen Sinop kestane balı, bu yıl tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Doğal Yöntemlerle Üretim

Sinop Arıcılar Birliği Başkanı Metin Oktay Fındık, kestane balında son yıllarda gözlemlenen rekolte düşüşünün başlıca nedeninin gal arısı zararlısı olduğunu ifade etti. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda bu zararlılarla mücadelede ilerleme kaydedildiğini belirten Fındık, açık alanda ve doğal yöntemlerle bal üretmenin zorluklarını dile getirdi.

Kalite ve Hasat Süreci

Mevsim koşullarının kestane balı rekoltesini her yıl etkilediğini vurgulayan Fındık, arıcıların en kaliteli balı üretmek için tüm gayretlerini göstermekte kararlı olduğunu ifade etti. Fındık, Sinop'ta üretilen kestane balının artık bir marka haline geldiğini ve tescillendiğini belirtti. "Kestane ağaçlarımız tamamen organik şekilde yetişiyor, bu da bal kalitemizi artırıyor," şeklinde konuştu.

Yıl Boyunca Süren Yoğun Çaba

Türkeli ilçesinde kestane balı üreten Necati Demircan, bal üretiminin yıl boyunca yoğun bir emek gerektirdiğini belirtti. Bu yılki kestane balı hasadının bereketli geçtiğini ifade eden Demircan, "Bir yıl boyunca emek veriyoruz, sadece bir ayda hasadımızı yapıyoruz. Şu anda balımızı kazanlarda dinlendiriyoruz ve bir hafta sonra satışa hazır hale gelecek," dedi. Demircan, kestane oranı yüksek ve içeriği zengin olan balının kalite açısından Türkiye genelinde tanındığını vurguladı.

Sinop'ta gür kestane ormanlarında üretilen coğrafi işaret tescilli kestane balı, hasat sürecinin ardından tüketiciyle buluşturulmaya hazırlanıyor. Kentin kestane ormanlarının yoğun olarak bulunduğu Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde üretilen tescilli kestane balının hasadı sona erdi.

Sinop'ta gür kestane ormanlarında üretilen coğrafi işaret tescilli kestane balı, hasat sürecinin ardından tüketiciyle buluşturulmaya hazırlanıyor. Kentin kestane ormanlarının yoğun olarak bulunduğu Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde üretilen tescilli kestane balının hasadı sona erdi.