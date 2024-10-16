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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Sinop'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:27
Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sinop'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yerel valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı belirlenen kişileri tespit etti.

Operasyon Detayları

Ekipler, belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 5 zanlı başarıyla yakalanırken, adreslerde gerçekleştirilen aramalar sonucunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemleri için götürüldü. Operasyonun uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. zanlılara ait adreslerde...

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

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