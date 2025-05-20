Sinop'ta Yavru Karaca Koruma Altına Alındı

Sinop'ta doğada annesiz ve bitkin halde bulunan yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı. Kentte çiftçilikle uğraşan bir vatandaş, ormanlık alanda bitkin halde bir yavru karaca buldu.

Vatandaşın haber vermesi üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri, derhal bölgeye intikal etti. Yapılan inceleme neticesinde, hayvanın annesinin olmadığı tespit edildi.

Annesinden ayrı kalmış ve yeterli beslenme imkanı bulamadığı için bitkin olduğu görülen yavru karaca, bulunduğu yerden alınarak Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Burada, veteriner hekimler tarafından boy ve kilosu ölçülerek sağlık kontrolünden geçirilen yavru karaca, daha sonra sütle beslenmeye alındı.

Sinop’ta doğada annesiz ve bitkin halde bulunan yavru karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.

Sinop’ta doğada annesiz ve bitkin halde bulunan yavru karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.