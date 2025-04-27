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Sinop'taki Panelvan Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Sinop'un Gerze ilçesinde panelvan tıra çarptı, sürücü ağır yaralandı. Acil müdahale ile hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 10:43
Sinop'taki Panelvan Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşanan trafik kazasında, panelvan bir tıra arkadan çarparak büyük bir tehlikeye yol açtı. Olay, Sinop-Boyabat kara yolunun Sarıyer köyü mevkisinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, N.K. yönetimindeki 57 AG 931 plakalı panelvan, M.K. tarafından kullanılan 38 JC 530 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle panelvanın sürücüsü N.K. araçta sıkıştı.

Kaza ihbarı üzerine, Gerze Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, N.K.'yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, N.K. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin olduğu bildirilen sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.

Sinop'un Gerze ilçesinde panelvanın tıra çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Ekipler, araçta...

Sinop'un Gerze ilçesinde panelvanın tıra çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Ekipler, araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma yaptı.

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